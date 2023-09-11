Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»

Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф исполнит «секретную роль» в фильме «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом сообщает портал «Канобу» со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

При этом других подробностей инсайдер не предоставил. Пользователи сети предположили, что Рэдклифф может сыграть альтернативную версию Росомахи.

Ранее сообщалось, что компания Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3». Отмечалось, что вероятной причиной такого решения стали продолжающиеся забастовки сценаристов и актеров США.