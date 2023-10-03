Наверх
3 октября 2023, новость

87-летний Вуди Аллен назвал одну из причин завершения карьеры

Режиссер надеется, что «Великая ирония» станет его последним фильмом
Вуди Аллен | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Вуди Аллен назвал одну из причин для завершения карьеры. Его слова передает ТАСС.

По словам кинематографиста, он никогда не был частью Голливуда, поэтому ему всегда приходилось самостоятельно собирать средства на съемки своих фильмов. При этом Аллен подчеркнул, что в последнее время делать это стало труднее. «Надеюсь, что этот фильм ["Великая ирония"] станет последним в моей карьере, поскольку я устал искать финансирование для своих проектов», — заявил он.

Ранее Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой. На вопрос журналиста, чувствует ли Аллен себя отмененным, кинематографист дал отрицательный ответ. «Я нахожу это все таким глупым. Я не думаю об этом. Я не знаю, что значит быть отмененным. Я знаю, что с годами для меня все остается по-прежнему. Я снимаю свои фильмы», — сказал он.

Картина «Великая ирония», премьера которой прошла на 80-м Венецианском кинофестивале, вышла в российский прокат 28 сентября.

Французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер исполнили в ленте главные роли — супружеской пары. Вуди Аллен рассказывал, что картина снята в духе его фильма «Матч поинт», и несколько раз предполагал, что «Великая ирония» может стать последней в его карьере.

От Драйвера до Петрова: 15 самых громких фильмов Венецианского фестиваля
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вуди Аллен
Woody Allen
Великая ирония
Вуди Аллен высказался о собственной отмене
Тарантино назвал причины решения снять последний фильм в своей карьере
СМИ заподозрили Кэмерон Диаз в намерении снова завершить карьеру
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Александр Петров заявил, что сделал паузу в кинокарьере
Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake
Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру
Актер Стив Мартин рассказал о последней роли в кино
Адвокат Уиллиса рассказал о его желании работать вопреки болезни
86-летний Вуди Аллен допустил завершение карьеры
58-летний Брэд Питт заявил, что он на «последнем издыхании»
Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
60-летний Джим Керри неожиданно заявил об уходе из кино
Семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры
57-летняя Сандра Буллок решила уйти из кино
Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем
Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Кэмерон Диаз объяснила, почему не собирается возвращаться в кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
25 цитат Вуди Аллена о жизни и смерти, старости и неврозе
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены
Новые трейлеры
Оставь мир позади
Тизер (англ.)
Планета Максимус
Трейлер
Токсичный мститель
Тизер-трейлер (англ.)
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Аргайл
Трейлер (англ.)
Заветное желание
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь