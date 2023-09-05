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5 сентября 2023, новость

Вуди Аллен высказался о собственной отмене

87-летний режиссер назвал культуру отмены глупой
Вуди Аллен с женой на Венецианском фестивале 2023 | Источник: Legion-Media.ru

Американский кинорежиссер Вуди Аллен высказался о собственной отмене перед выходом своего нового фильма «Великая ирония». Он дал интервью изданию Variety.

«Если вас отменяют, то это должна сделать сама культура. Все это так глупо. Я об этом не думаю, не знаю, как это — быть отмененным. В течение многих лет для меня ничего не менялось», — ответил он на вопрос интервьюера о том, каково это — быть отмененным.

87-летний режиссер также отказался отвечать на вопрос об обвинениях приемной дочери Дилан Фэрроу в домогательствах с его стороны, ставших причиной «кэнселинга» кинематографиста в СМИ и отказа от работы с ним дистрибьюторов в США. Аллен напомнил, что эти обвинения уже были расследованы и суда не последовало.

«То, что это не могут забыть, заставляет меня думать, что людям не хочется оставлять в покое эту тему. Знаете, наверное, им что-то здесь нравится. Но почему?» — задался вопросом режиссер.

Картина «Великая ирония», премьера которой прошла на 80-м Венецианском кинофестивале, выйдет на российские экраны 28 сентября.

Французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер исполнили в ленте главные роли — супружескую пару. Вуди Аллен рассказывал, что картина снята в духе его фильма «Матч поинт», и несколько раз предполагал, что «Великая ирония» может стать последней в его карьере.

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