Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»

Актер Алексей Панин в соцсетях показал совместный снимок с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России, отметив, что в те времена они «тупо зарабатывали бабло».

«Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только "Солдаты" чего стоят», — написал Панин.

<div id="vk_post_-48064554_29399"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29399", -48064554, 29399, 'DI3JIVpYWDlchsU_FmCKTCCk3q8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью. Инициатором проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». В ней посчитали, что тот «призывает людей стать террористами».

14 сентября активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом. По данным издания, поводом для подачи заявления стали высказывания Панина против специальной военной операции на Украине.