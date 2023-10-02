Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»

Актер Алексей Панин в соцсетях показал совместный снимок с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России, отметив, что в те времена они «тупо зарабатывали бабло».
«Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только "Солдаты" чего стоят», — написал Панин.
2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью. Инициатором проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». В ней посчитали, что тот «призывает людей стать террористами».
14 сентября активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом. По данным издания, поводом для подачи заявления стали высказывания Панина против специальной военной операции на Украине.
Напомним, ранее артиста задержали за пьяный дебош в Таллине. По словам очевидцев, актер пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.