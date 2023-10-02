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2 октября 2023, новость

Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»

Находящийся в Эстонии актер показал фото со съемок в России

Актер Алексей Панин в соцсетях показал совместный снимок с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России, отметив, что в те времена они «тупо зарабатывали бабло».

«Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только "Солдаты" чего стоят», — написал Панин.

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2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью. Инициатором проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». В ней посчитали, что тот «призывает людей стать террористами».

14 сентября активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом. По данным издания, поводом для подачи заявления стали высказывания Панина против специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее артиста задержали за пьяный дебош в Таллине. По словам очевидцев, актер пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

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