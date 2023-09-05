Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина

Полиция Эстонии задержала российского актера Алексея Панина. Видеоролик разместил Telegram-канал Sputnik.

Согласно информации издания, артист ломился в двери к местным жителям. Панин думал, что он находится в своем отеле. Актера доставили в вытрезвитель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239709&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

11 августа стало известно, что прокуратуре Москвы было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

Позже журналист и блогер Отар Кушанашвили выразил мнение, что актеру Алексею Панину недолго осталось жить. «Это не наркотики. Я думаю, это алкоголь в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах <...> Страшное будущее, недолгое по времени. Он самолично разрушил себя и свою жизнь», — высказался блогер.