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5 сентября 2023, новость

Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина

Согласно информации, артист ломился в двери к местным жителям

Полиция Эстонии задержала российского актера Алексея Панина. Видеоролик разместил Telegram-канал Sputnik.

Согласно информации издания, артист ломился в двери к местным жителям. Панин думал, что он находится в своем отеле. Актера доставили в вытрезвитель.

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11 августа стало известно, что прокуратуре Москвы было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

Позже журналист и блогер Отар Кушанашвили выразил мнение, что актеру Алексею Панину недолго осталось жить. «Это не наркотики. Я думаю, это алкоголь в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах <...> Страшное будущее, недолгое по времени. Он самолично разрушил себя и свою жизнь», — высказался блогер.

При этом Кушанашвили вспомнил, что в свое время считал Панина своим товарищем и переживал за его здоровье.

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