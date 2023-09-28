Иосиф Пригожин уронил Ольгу Бузову

Продюсер Иосиф Пригожин извинился перед упавшей на льду певицей Ольгой Бузовой. Видео публикует издание Popcake в своем Telegram-канале.
26 сентября Пригожин и Бузова посетили хоккейный матч между «Динамо» и «Ак Барсом» в Минске. Звезды вышли на лед в обуви: продюсер был в кроссовках, а певица — на каблуках. В итоге Бузова поскользнулась на льду и упала. Четверо мужчин, идущих рядом с телеведущей, быстро подхватили ее и подняли на ноги.
«Не смог удержать. Прости, Ольга», — посетовал Пригожин.
В настоящее время Иосиф Пригожин принимает участие в съемках шоу «Фактор.BY» — белорусской версии британского проекта «X-фактор», самого популярного в мире вокального талант-шоу. Он занял место музыкального критика Сергея Соседова.
Напомним, Ольга Бузова участвовала в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период» в 2020 году. Ее напарником стал Дмитрий Соловьев. Пара заняла третье место и получила приз зрительских симпатий.