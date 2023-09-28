Иосиф Пригожин уронил Ольгу Бузову

26 сентября Пригожин и Бузова посетили хоккейный матч между «Динамо» и «Ак Барсом» в Минске. Звезды вышли на лед в обуви: продюсер был в кроссовках, а певица — на каблуках. В итоге Бузова поскользнулась на льду и упала. Четверо мужчин, идущих рядом с телеведущей, быстро подхватили ее и подняли на ноги.