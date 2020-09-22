Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»

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«Первый канал» готовит к показу новый сезон шоу «Ледниковый период». Проект возвращается в эфир после четырехлетнего перерыва. Продюсер Илья Авербух отметил:

Появление шоу именно сейчас очень кстати. Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-При, ощущается голод по фигурному катанию. «Ледниковый период» дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание. Илья Авербух

В новом сезоне, как и прежде, будут соревноваться пары — звезда и профессиональный фигурист. За каждое выступление жюри предстоит выставлять участникам оценки. В первых четырех выпусках участники не будут покидать шоу, затем пары с худшими показателями начнут прощаться со льдом.

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Ольга Бузова рассказала, что рассчитывает только на победу:

У меня нет конкурентов на этом проекте! Я прекрасно понимаю, что просто на амбициях тут не выехать, важен ежедневный труд. Но у меня же синдром отличницы, поэтому — только первое место!

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили, что соперничать друг с другом не собираются. «Главное, чтобы победил кто-то из нашей семьи! Нас двое, наши шансы выше, чем у остальных участников», — сказала телеведущая. «Надеюсь, что моя жена будет в финале и выиграет», — добавил Топалов.

Ведущими нового сезона стали Алексей Ягудин и Алина Загитова. 18-летняя олимпийская чемпионка поблагодарила Авербуха за новую для себя роль. «Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня», — сообщила Алина. В первом выпуске членами жюри стали Татьяна Тарасова, Сергей Лазарев, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин.