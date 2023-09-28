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28 сентября 2023, новость

Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках

Актер заявил, что во время работы над сценой драки его «вырубили»
Евгений Цыганов | Источник: PersonaStars

Российский актер Евгений Цыганов рассказал о травме, полученной на съемках фильма «1993». Об этом он вспомнил в интервью для «Газеты.Ru».

44-летний артист заявил, что во время работы над сценой драки его «вырубили». Цыганов отметил, что тогда ударом задели нервное окончание челюсти, после чего он временно потерял память.

«И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу. То есть о том, что сейчас 2023 год со всеми вытекающими последствиями, я узнал уже по дороге к врачу», — подчеркнул Цыганов.

На днях в Москве состоялась премьера исторической драмы «1993», в центре сюжета которой — супруги, любящие друг друга, но оказавшиеся по разные стороны баррикад в самом центре Москвы. Вместе с Евгением Цыгановым в картине снялись Екатерина ВилковаГригорий ВерникАлександр РобакСергей Баталов.

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