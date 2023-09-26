Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма

24 сентября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма «1993» режиссера Александра Велединского. Киноленту представила съемочная группа и исполнители главных ролей, среди которых были Екатерина Вилкова, Григорий Верник, Александр Робак, Сергей Баталов и другие.
А вот Евгений Цыганов на премьеру не пришел, зато новую картину с его участием пришла посмотреть Юлия Снигирь, супруга актера. Также среди звездных гостей были Игорь, Вадим и Григорий Верники, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Антон и Дарья Златопольские, Ольга Погодина и Алексей Пиманов, Александр Цыпкин, Анна Котова, Данил и Агриппина Стекловы и многие другие.
«Наша задача — рассказать о конкретных людях, потому что эта история знакома многим семьям», — рассказал режиссер Александр Велединский.
«1993» — это фильм о больших надеждах и грозных потрясениях. В центре сюжета — семья, которая раскололась надвое. Супруги, любящие друг друга, оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.
Фильм по одноименному роману Сергея Шаргунова выйдет в прокат 28 сентября при поддержке телеканала «Россия».