Наверх
26 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма

Российские звезды поддержали премьеру драмы «1993»
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

24 сентября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма «1993» режиссера Александра Велединского. Киноленту представила съемочная группа и исполнители главных ролей, среди которых были Екатерина Вилкова, Григорий Верник, Александр Робак, Сергей Баталов и другие.

А вот Евгений Цыганов на премьеру не пришел, зато новую картину с его участием пришла посмотреть Юлия Снигирь, супруга актера. Также среди звездных гостей были ИгорьВадим и Григорий Верники, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Антон и Дарья Златопольские, Ольга Погодина и Алексей Пиманов, Александр Цыпкин, Анна Котова, Данил и Агриппина Стекловы и многие другие.

«Наша задача — рассказать о конкретных людях, потому что эта история знакома многим семьям», — рассказал режиссер Александр Велединский.

«1993» — это фильм о больших надеждах и грозных потрясениях. В центре сюжета — семья, которая раскололась надвое. Супруги, любящие друг друга, оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Фильм по одноименному роману Сергея Шаргунова выйдет в прокат 28 сентября при поддержке телеканала «Россия».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вадим Верник
1993
Меньшова, Пегова, Инстасамка на презентации проектов нового сезона
Екатерина Вилкова
Евгений Цыганов
Милославская, Зудина с дочкой и другие на премьере «Лады Голд»
Игорь Верник
Борис Хлебников
Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»
Марьяна Спивак
Александр Робак
Арзамасова, Подольская и другие звезды на премьере «Папиных дочек»
Анна Котова
Данил Стеклов
Сальма Хайек появилась на кинофестивале, несмотря на забастовки
Юлия Снигирь
Александр Велединский
Матвеев, Старшенбаум, Мороз: все звезды на закрытии фестиваля сериалов
Агриппина Стеклова
Григорий Верник
Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере
Ольга Погодина
Александр Цыпкин
Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием
Сергей Баталов
Отец и звезды поддержали Дарью Мороз на премьере ее первого сериала
Собчак и Богомолов, Эрнст с женой: звезды на премии Театра Наций
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»
Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»
Алсу, Королёва, Чеботина: звезды на премьере нового сезона популярного шоу
Канделаки, Бочкарева, Светлаков: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Мороз, Варнава, дочь Пересильд: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Билан, Лолита, Караулова: звезды выступили для школьников
Шпица, Ефремов с возлюбленной, Снаткина с мужем на открытии кинофестиваля
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Серебряков с внучкой, Башаров, Артемьева на кинопремьере
Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием
Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»
Волочкова в крыльях, Серябкина с «волком»: лучшие фото звезд на синей дорожке VK Fest
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Пореченков, Асмус и другие звезды на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Внучка Талызиной представила фильм со своим участием в Москве
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Асмус с дочкой, Снаткина с семьей, Куркова: звезды на открытии кинофестиваля
Равшана Куркова появилась на премьере сериала
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Мороз, Снаткина, Банщикова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»
Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона
Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»
На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный
Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале
Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на премии RU.TV
Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля
Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах
Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах
Виктория Боня появилась на премьере нового «Индианы Джонса» в Каннах
Янковский и Пожарская появились на премьере сериала
Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова
Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа
Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал
Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Новые трейлеры
ФК «Родина»
Тизер
Теория больших денег
Тизер
Цербер
Тизер
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь