Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма

«Наша задача — рассказать о конкретных людях, потому что эта история знакома многим семьям», — рассказал режиссер Александр Велединский.

«1993» — это фильм о больших надеждах и грозных потрясениях. В центре сюжета — семья, которая раскололась надвое. Супруги, любящие друг друга, оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.