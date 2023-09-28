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28 сентября 2023, новость

Появился трейлер фильма с Пересильд в роли императрицы Елизаветы

Масштабный художественно-документальный фильм «Императрицы» расскажет о первых правительницах Российской империи

Опубликован первый трейлер фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд в роли дочери Петра I, Елизаветы Петровны.

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Действие ленты происходит в эпоху дворцовых переворотов, интриг и борьбы за власть, которая началась со смертью Петра Великого. Маленькая Елизавета, роль которой исполнила Мария Пересильд, уже понимает, что ей не суждено стать королевой Франции: после кончины Петра I Людовик XV разорвал все былые договоренности. Разворачивается настоящая борьба за российский престол, в результате которой молодая империя оказывается в руках женщин.

Юлия Пересильд отметила, что работать над проектом было радостно и светло. «Осталось какое-то невероятно приятное послевкусие от нашей команды и от того, как мы усердно работали, — поделилась актриса. — Впечатление от проекта останется такое: его не могло не быть в моей биографии».

Вместе с Пересильд главные роли в картине исполнили Ксения Утехина и Анна Уколова, сыгравшие Екатерину I и Анну Иоанновну. Также к своим ролям вернулись актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император» Иван Колесников и Игорь Гордин. К ним присоединилась Ольга Лерман, воплотившая образ Екатерины II, Евгений Шварц в роли Петра III и Роман Васильев, сыгравший юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского. Режиссером проекта выступил Андрей Кравчук.

Документально-игровая картина «Императрицы» входит в цикл исторических проектов «Русь», рассказывающих о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи. Первый фильм серии «Петр I. Последний царь и первый император» стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.

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Премьера фильма «Императрицы» состоится 26 октября 2023 года.

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