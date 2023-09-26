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26 сентября 2023, новость

Путешественник Конюхов сам захотел, чтобы его сыграл Бондарчук

Актер раскрыл подробности новой картины со своим участием «Повелитель ветра»
Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Актер и режиссер Федор Бондарчук признался, что фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове стал первой картиной в его жизни, которую пришлось полностью переозвучить. Его слова передает РИА «Новости».

«Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт», — заявил он.

Бондарчук отметил, что Конюхов сам выбрал его на главную роль в этой картине. Лента выйдет в российский прокат 5 октября.

3 августа вышел трейлер «Повелителя ветра», в котором Бондарчук впервые предстал в образе Конюхова. Режиссером выступил Игорь Волошин.

В основу сюжета фильма о путешественнике, который совершил пять «кругосветок» и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток, ляжет поставленный в 2016 году мировой рекорд. Тогда он совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. В проекте задействованы также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев.

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