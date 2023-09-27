Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото

Павел Майков и Александр Домогаров-мл. на площадке сериала «Она такая классная»

Стартовали съемки сериала «Она такая классная», режиссером которого выступит Александр Домогаров-мл., ранее снявший приключенческий фильм «Пальма», основанный на реальных событиях и получивший несколько кинонаград. Отметим, что начать съемки планировалось еще летом, однако тогда Домогаров-мл. был вынужден отказаться от работы над проектом из-за ухудшения состояния здоровья его матери.

Однако теперь, преодолев боль утраты, режиссер готов вновь вернуться на съемочную площадку.

«Для меня это снова дебют. Я никогда не снимал сериалы и очень волнуюсь перед новым и неизведанным. У нас классный сценарий. Очень жизненный и точный. Так случилось, что в нем много перекликается со мной лично — и трагичное, и семейное. Даже удивительно. Это большой вызов, надеюсь, я справлюсь».

«Она такая классная» — это драмеди, роуд-муви и история взросления. Сериал в развлекательной форме поднимет тему расстройств аутистического спектра и жизни с ними. Действие разворачивается в Екатеринбурге. Обаятельный раздолбай Артем таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями-соседями Ромой и Егором. У троицы есть сосед Леня, восемнадцатилетний парень с аутизмом, живущий под гиперопекой своей мамы.

Лев Зулькарнаев и Денис Прытков на съемках сериала «Она такая классная»

Однажды в квартире Артема Леня случайно видит ролик для взрослых с актрисой Алексой Люкс и впервые влюбляется. Его одержимость актрисой перерастает в желание срочно поехать в Санкт-Петербург и найти Алексу, а Рома с Егором в результате нелепых обстоятельств и одной тайной цели присоединяются к Лене, хотя у всех абсолютно разные мотивы для этой поездки, в которой все, что может пойти не так, идет не так.