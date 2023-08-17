Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены

Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Александр Домогаров в одном из недавних интервью рассказал о своих переживаниях в связи со смертью бывшей жены Ирины Гуненковой, скончавшейся 13 августа 2023 года после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

По словам актера, последние три дня для него были очень сложными. Также Александр Юрьевич гордится их сыном, режиссером Александром Домогаровым-мл., который вынес этот удар.

Звезда сериала «Бандитский Петербург» признался, что Ирине стало хуже в июле, накануне его юбилея. 12 июля 60-летие артист отмечал на сцене Театра Армии, где состоялась премьера спектакля «Маскарад». Домогаров готовился к нему полгода, но выходить на сцену в тот день ему было сложно.

«Вынес все это с Божьей помощью, скрипя зубами и плача от бессилия в углу, чтобы никто не видел», — рассказал актер изданию «СтарХит».

Незадолго до этого врачи сообщили родным, что больше ничего не могут сделать и возможности организма Ирины исчерпаны. «У нас с сыном в тот момент просто опустились руки», — добавил Домогаров.