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17 августа 2023, новость

Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены

Народный артист вспомнил, как плакал от бессилия
Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Александр Домогаров в одном из недавних интервью рассказал о своих переживаниях в связи со смертью бывшей жены Ирины Гуненковой, скончавшейся 13 августа 2023 года после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием. 

По словам актера, последние три дня для него были очень сложными. Также Александр Юрьевич гордится их сыном, режиссером Александром Домогаровым-мл., который вынес этот удар.

Звезда сериала «Бандитский Петербург» признался, что Ирине стало хуже в июле, накануне его юбилея. 12 июля 60-летие артист отмечал на сцене Театра Армии, где состоялась премьера спектакля «Маскарад». Домогаров готовился к нему полгода, но выходить на сцену в тот день ему было сложно.

«Вынес все это с Божьей помощью, скрипя зубами и плача от бессилия в углу, чтобы никто не видел», — рассказал актер изданию «СтарХит».

Незадолго до этого врачи сообщили родным, что больше ничего не могут сделать и возможности организма Ирины исчерпаны. «У нас с сыном в тот момент просто опустились руки», — добавил Домогаров.

Напомним, Александр Домогаров-мл. в июле отказался от съемок проекта «Она такая классная», над которым работал на протяжении двух лет. Кинематографист отметил, что ему пришлось это сделать, так как его матери Ирине стало хуже — лечение перестало помогать. Тогда его отец был вынужден заступиться за сына, которого обвинили в срыве съемок.

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