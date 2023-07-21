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21 июля 2023, новость

Александр Домогаров заступился за сына после критики

Домогарова-мл. обвиняют в срыве съемок сериала «Она такая классная»
Александр Домогаров и Александр Домогаров-мл. | Источник: PersonaStars

Актер Александр Домогаров вступился за сына, которого раскритиковали за срыв съемок проекта. Александр Домогаров-мл. ушел из проекта из-за болезни матери. Об этом сообщает «СтарХит».

«Мой сын вынужден был сказать то, о чем мы молчали 2,5 года. Хотят станцевать джигу теперь на нем? Мало моей крови за 40 лет? Так вот я порву любого за него! Он вынужден был отказаться от проекта, сейчас ему страшно, тяжело», — эмоционально отреагировал актер.

По словам Домогарова, ему дико от осознания, что наследник может попасть в черные списки кинокомпаний из-за произошедшего.

«Я не уверен, что ему сейчас могут дать работу, точнее после того, как произойдет самое страшное, которая была бы для него спасением в этой ситуации», — также добавил он.

Режиссер Александр Домогаров-мл. отказался от съемок проекта «Она такая классная», над которым работал на протяжении двух лет. Кинематографист отметил, что ему пришлось уйти со съемок, так как его матери Ирине стало хуже — лечение перестало помогать.

«Я бы себе не простил! О своей ситуации предупреждал всех заранее: просил усилить меня допрежиссером, спрашивал про замену. Самое главное, я предупредил — если что-то случится, я сорвусь и уеду из Питера домой», — заявил Домогаров-мл.

Сын звезды «Гардемаринов» родился в его втором браке с костюмером Ириной Гуненковой, он пошел по стопам отца. Александр Домогаров-мл. не только снимается в кино, но также пишет сценарии и выступает в качестве режиссера. В 2021 году вышел его фильм «Пальма» о преданной собаке, которую хозяин оставил в аэропорту.

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