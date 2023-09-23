Харламов снова «Гусар», а Милославская — звезда светских мероприятий: новости недели

Бледанс и Борисов возвращаются, Воля и Утяшева едут в Самарканд

Эвелина Бледанс на съемках 15-го сезона телешоу «Человек-невидимка»

В эфир телеканала ТВ-3 возвращается шоу «Человек-невидимка», в котором шесть экспертов — криминалист, хиромант, психолог, маг, шаман и гадалка — пытаются угадать личность звездного гостя при помощи своих сверхспособностей. Ведущей шоу после пятилетнего перерыва вновь станет Эвелина Бледанс. Точная дата премьеры станет известна позже.

Дмитрий Борисов возвращается на «Первый канал» со своим шоу «Эксклюзив», которое он вел ранее. В студии программы ведущий вместе со звездными гостями будет обсуждать их личную жизнь, а также интересные истории из их профессиональной деятельности. Премьера ожидается 30 сентября.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Павел Воля и Ляйсан Утяшева приступили к съемкам проекта «Выжить в Самарканде», продолжения реалити-шоу «Выжить в Дубае». По традиции, за главный приз будут бороться две команды: в народную войдут жители из разных городов России, которые никогда не были за границей, а в звездную — известные актеры, певцы, телеведущие, блогеры и спортсмены.

«Барби» зарабатывает в России миллионы, производство «Чебурашки 2» стартует

Неделю назад американский фильм «Барби» появился в российском прокате, при этом картина вышла неофициально, так как Минкультуры РФ отказал ей в выдаче прокатных удостоверений, заявив, что она не соответствует «российским духовным ценностям». Известно, что за одну неделю кинолента стала лидером отечественного проката и собрала примерно 120 миллионов рублей.

Началась работа над продолжением еще одного кассового хита — фильмом «Чебурашка 2». Производством займется та же команда, что создала первую картину, под руководством режиссера Дмитрия Дьяченко. По его словам, сейчас разрабатывается сценарий и идет подбор локаций. В прокат продолжение «Чебурашки» должно выйти 1 января 2026 года.

7.3 Чебурашка 2023 / Россия 6+ комедия семейный Моя оценка Хочу посмотреть

Харламов снимается в продолжении «Гусара», а Агутин — в новом сериале

Гарик Харламов показал в соцсетях видео со съемок второго сезона комедийного сериала «Гусар». На ролике он запечатлел съемочную группу, и одной из первых в кадре показалась Екатерина Ковальчук, с которой юморист встречается последние несколько лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239716&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое», дебютной работе актрисы Евгении Громовой. Известно, что артист сыграл самого себя. Также он написал для проекта песню «Вера, Надежда, Любовь» — по именам трех главных героинь. Дата выхода сериала пока не сообщается.

Слезы звезды «Зачарованных», жалобы Пересильд на здоровье

Шэннен Доэрти посетила мероприятие, которое было посвящено прославившему ее сериалу «Беверли-Хиллз 90210». Беседуя с поклонниками, актриса не смогла сдержать слезы, когда заговорила о своей борьбе с онкологией. Звезда «Зачарованных» призналась, что сражается за свою жизнь каждый день. При этом Доэрти не теряет оптимизма и считает себя «здоровой, уверенной и счастливой».

А вот Юлия Пересильд пожаловалась, что сильно заболела после экспедиции на Эльбрус, которая сопровождалась дождем, холодом, ветром и тяжелым графиком. Несмотря на это, актриса рада, что совершила это путешествие и увидела такую природную красоту.

Звезды на «бандитской премьере» и большой презентации

В столичном ресторане «Яръ» прошла светская премьера комедийного сериала «Лада Голд». Многие звезды, посетившие мероприятие, поддержали дресс-код «криминальная сходка» и появились в малиновых пиджаках, кожанках и спортивных костюмах.

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