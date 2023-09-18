Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото

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На телеканале ТНТ выйдет продолжение реалити-шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого выступали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, — проект «Выжить в Самарканде». Съемки уже стартовали.

По правилам проекта за главный приз будут бороться две команды участников. Народную команду представят жители разных городов России, никогда не бывавшие за границей, а звездную — знаменитые актеры, исполнители, спортсмены.

В каждом выпуске команды проходят большое испытание, по результатам которого определится их дальнейшая жизнь в Самарканде. Победители отправляются в шикарные апартаменты отеля, где наслаждаются жизнью, а проигравшие — в горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели. Каждую неделю один из участников покидает проект.

Ляйсан Утяшева отмечает, что горы, в декорациях которых будет сниматься шоу, — это «совершенно другая магия по сравнению с пустыней». «Прямо сейчас на съемках у нас происходит первобытное знакомство с этим легендарным городом, — рассказывает телеведущая. — Вот вам небольшой спойлер: нас пустили в “Вечный Город”, в эти великолепные места, мы снимаем шоу в абсолютно живых декорациях. Все, что я увидела, это просто вау!»

Напомним, в предыдущем сезоне 14 участников – 7 звезд и 7 участников из народа – боролись за приз в 10 миллионов рублей, проходя сложнейшие испытания и пытаясь выжить в раскаленных песках под палящим солнцем пустыни. Победителем шоу стал футболист Павел Мамаев. За победу в финале он боролся с актрисой Анной Хилькевич.