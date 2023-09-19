Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернер | Источник: Legion-Media.ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила развод звезды франшизы «Люди Икс» Хью Джекмана с 67-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс.

«Думаю, что решение далось непросто, потому что спустя какое-то время в счастливом браке наступает момент, когда вы не просто муж и жена, а именно друзья, родные люди, которые знают друг друга от и до. Тяжело терять такую поддержку», — написала Рудковская.

Она выразила надежду, что у звездной пары все хорошо. При этом продюсер отметила, что Джекман и Фернесс ограничились дежурными фразами, когда говорили о своем разрыве. Тем не менее Рудковская похвалила экс-супругов за развод «без грязи».