Наверх
19 сентября 2023, новость

Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой

Ранее голливудская пара заявила о расставании после почти 30 лет брака
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернер | Источник: Legion-Media.ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила развод звезды франшизы «Люди Икс» Хью Джекмана с 67-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс.

«Думаю, что решение далось непросто, потому что спустя какое-то время в счастливом браке наступает момент, когда вы не просто муж и жена, а именно друзья, родные люди, которые знают друг друга от и до. Тяжело терять такую поддержку», — написала Рудковская.

Она выразила надежду, что у звездной пары все хорошо. При этом продюсер отметила, что Джекман и Фернесс ограничились дежурными фразами, когда говорили о своем разрыве. Тем не менее Рудковская похвалила экс-супругов за развод «без грязи».

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс поженились в 1996 году. На момент свадьбы Джекману было 27 лет, а Фернесс — 40. У пары двое приемных детей: 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава. Причины развода супруги не уточнили, однако журналисты выяснили, что проблемы в отношениях пары начались во время локдауна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Хью Джекман
Hugh Jackman
Яна Рудковская
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Александр Петров женился
«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы
Капитан Америка тайно женился на актрисе
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Натали Портман разводится с мужем после 11-летнего брака
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой
София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе
Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился
Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Александрова рассказала, что муж не смотрит фильмы с ее участием
Александр Домогаров рассказал о новом романе
Популярный телеведущий раскрыл изнанку работы с Киркоровым
Яна Рудковская согласилась продюсировать российский аналог «Евровидения»
Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу
Хью Джекман рассказал о подготовке к роли Росомахи
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Хью Джекман объяснил причину отказа от роли Джеймса Бонда
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Рудковская объяснила, почему отказывается от участия в «Маске»
Хью Джекман повторно заразился коронавирусом
53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
7-летний сын Рудковской получил свою первую роль в сериале
Новые трейлеры
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка
Дублированный трейлер
Рецепт любви
Трейлер (франц., англ.суб.)
Уроки химии
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь