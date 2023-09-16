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16 сентября 2023, новость

Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака

Ранее актер поздравил супругу с 27-летием брака
Хью Джекман с женой | Источник: Alloverpress

54-летний актер Хью Джекман разводится со своей женой, 67-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака, сообщает FoxNews.

В публичном заявлении пара сообщила, что почти три десятилетия супруги прожили вместе в прекрасном, любящем браке, но сейчас они решили пойти индивидуальным путем.

«Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей конфиденциальности», — сказали супруги.

В заключение актеры отметили, что это единственное заявление, которое сделают.

Джекман и Фернесс познакомилась в 1995 году, у них двое детей, 23-летний сын по имени Оскар и 18-летняя дочь Ава.

11 апреля Хью Джекман поздравил жену с 27-летием брака.

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