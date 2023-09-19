Дмитрий Борисов возвращается на «Первый канал»

Дмитрий Борисов вернется в эфир «Первого канала» с вечерним шоу « Эксклюзив ». В студии программы 38-летний ведущий вместе со звездными гостями будет обсуждать их личную жизнь, а также интересные истории, связанные с профессиональной деятельностью.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда — даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» — сообщил Борисов.