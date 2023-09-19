Дмитрий Борисов возвращается на «Первый канал»

Дмитрий Борисов вернется в эфир «Первого канала» с вечерним шоу «Эксклюзив». В студии программы 38-летний ведущий вместе со звездными гостями будет обсуждать их личную жизнь, а также интересные истории, связанные с профессиональной деятельностью.
«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда — даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» — сообщил Борисов.
Напомним, Дмитрий Борисов вел программу «Эксклюзив» с 2018 по 2020 год. Премьера состоится 30 сентября.
Дмитрий Борисов работает на «Первом канале» с 2006 года, в прошлом вел, в частности, программу «Время». Являлся ведущим ток-шоу «Пусть говорят», где в 2017 году заменил ушедшего на «Россию 1» Андрея Малахова.