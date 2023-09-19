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19 сентября 2023, новость

Пуговка из «Папиных дочек» высказалась о звездной болезни

Екатерина Старшова отметила, что в начале съемок не замечала свою популярность
Екатерина Старшова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Актриса и фигуристка Екатерина Старшова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не помнит, испытывала ли звездную болезнь после выхода сериала «Папины дочки».

Старшова рассказала, что у нее был достаточно сложный график, поэтому она не чувствовала себя звездой. По словам артистки, в начале съемок она мало замечала свою популярность. Однако со временем звезда поняла, что люди хотят общаться с ней исключительно из-за роли. Актриса сыграла Пуговку в ситкоме «Папины дочки».

«Оставалось надеяться, что таких меньшинство. Сейчас отношусь к этому проще и стараюсь не зацикливаться. Понимаю, что для многих большая радость — увидеть в повседневной жизни человека из телевизора», — поделилась спортсменка.

Старшова перестала сниматься в фильмах в 2009 году, однако в 2023-м приняла участие в продолжении «Папиных дочек». Артистка не исключает, что вернется в кино. Но в данный момент она хочет заниматься другим делом. Актриса развивается в профессиональном фигурном катании.

«Родные не отговаривали, спокойно приняли мое решение. И на съемках в продолжении я просто отлично провела время, мне было интересно и весело. Но я не пожалела, что оставила кино. Я воспринимаю это как интересный, но разовый опыт», — объяснила звезда.

Напомним, ранее состоялась премьера продолжения телехита нулевых, сериала «Папины дочки. Новые», в котором зрители увидят повзрослевших сестер Васнецовых. Даша (Анастасия Сиваева) повторяет судьбу своей матери Людмилы Сергеевны (Нонна Гришаева) и в канун очередной годовщины сбегает от мужа Веника (Филипп Бледный), оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Венику придется самому воспитывать девочек, как когда-то это делал его тесть Сергей Алексеевич (Андрей Леонов).

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