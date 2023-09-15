Арзамасова, Подольская и другие звезды на премьере «Папиных дочек»

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые», продолжения популярного ситкома «Папины дочки». Проект представили исполнители главных ролей: Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Александр Олешко, Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова и Полина Денисова.
Гостями премьеры стали Наталья Подольская, Екатерина Волкова, Алена Водонаева, Анфиса Чехова, Никита Тарасов, Янина Студилина, Владимир Левкин и другие. Они посмотрели первые четыре серии.
Группа UMA2RMAN специально для гостей исполнила со сцены премьеры акустическую версию саундтрека сериала.
Напомним, в продолжении зрители увидят повзрослевших сестер Васнецовых. Даша (Анастасия Сиваева) повторяет судьбу своей матери Людмилы Сергеевны (Нонна Гришаева) и в канун очередной годовщины сбегает от мужа Веника (Филипп Бледный), оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Венику придется самому воспитывать девочек, как когда-то это делал его тесть Сергей Алексеевич (Андрей Леонов).
Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится 18 сентября на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.