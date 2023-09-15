Арзамасова, Подольская и другие звезды на премьере «Папиных дочек»

Напомним, в продолжении зрители увидят повзрослевших сестер Васнецовых. Даша (Анастасия Сиваева) повторяет судьбу своей матери Людмилы Сергеевны (Нонна Гришаева) и в канун очередной годовщины сбегает от мужа Веника (Филипп Бледный), оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Венику придется самому воспитывать девочек, как когда-то это делал его тесть Сергей Алексеевич (Андрей Леонов).