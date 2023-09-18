В продолжении «Счастливы вместе» появится новый пес Барон

Пес Барон вернется на экран в продолжении сериала « Счастливы вместе » — ситкоме « Букины ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Собаки, исполнявшей роль в нулевых и десятых, уже нет, в кадре появится новое животное.

Барон — пес породы бернский зенненхунд, проживающий в семье Букиных и размышляющий вслух о своих хозяевах и не только. В сериале его роль исполняли собаки по кличке Хиллари Прим и Чайза Сент-Медиум, озвучивали — Георгий Дронов и Александр Коврижных.