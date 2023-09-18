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18 сентября 2023, новость

В продолжении «Счастливы вместе» появится новый пес Барон

Собакам, исполнявшим роль в нулевых и десятых, нашли замену
Наталья Бочкарева в сериале «Счастливы вместе»

Пес Барон вернется на экран в продолжении сериала «Счастливы вместе» — ситкоме «Букины». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Собаки, исполнявшей роль в нулевых и десятых, уже нет, в кадре появится новое животное.

Барон — пес породы бернский зенненхунд, проживающий в семье Букиных и размышляющий вслух о своих хозяевах и не только. В сериале его роль исполняли собаки по кличке Хиллари Прим и Чайза Сент-Медиум, озвучивали — Георгий Дронов и Александр Коврижных.

Премьера сериала должна состояться до конца 2023 года.

В июле стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.

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