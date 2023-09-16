Наверх
16 сентября 2023, новость

Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжения

Популярные сериалы с Павлом Прилучным и Константином Хабенским выйдут с новыми сезонами
Кадр из фильма «Мажор в Сочи»

Франшиза «Мажор» с Павлом Прилучным, а также сериал «Метод» получат продолжения. Об этом сообщили представители Плюс Студии.

Шоураннер Максим Полинский начал работу над пятым сезоном «Мажора» и третьим полнометражным фильмом по франшизе. Также Плюс Студия приступила к производству нового сезона сериала «Метод». Полинский взял креативный контроль над проектом.

Сериал «Мажор» стартовал в 2014 году. В 2016-м стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ картины. Проект рассказывает о сыне олигарха Игоре Соколовском. В один из ночных загулов он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции.

Главные роли в «Мажоре» исполняют Павел ПрилучныйКарина Разумовская, Дмитрий ШевченкоАлександр ОбласовДенис Шведов.

«Метод» рассказывает о детективе Родионе Меглине (Константин Хабенский), который раскрывает страшные преступления. Напарницей Меглина стала выпускница юридического факультета Есения Стеклова (Паулина Андреева). Также одну из ключевых ролей сыграл Александр Петров. Вернутся ли актеры к своим персонажам, не сообщается.

Премьера «Метода» состоялась в 2015 году, второй и последний на сегодня сезон вышел в 2020-м.

Павел Прилучный: «Меня очень заряжают мои дети»
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Обласов
Мажор. Фильм
Прилучный рассказал, как был никому не нужен в начале карьеры
Константин Хабенский
Дмитрий Шевченко
Дмитро Шевченко
Павел Прилучный: «Меня очень заряжают мои дети»
Паулина Андреева
Мажор
Прилучный показал откровенные фото с женой на сеновале
Метод
Мажор в Сочи
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Денис Шведов
Карина Разумовская
Прилучный рассказал об отпуске с женой и детьми
Павел Прилучный
Прилучный удивил гримом для новой роли
Чадов показал фото с Прилучным с совместных съемок
Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым
Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян
Прилучный показал совместную тренировку с женой, назвав ее «ланью»
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Названы актер и актриса года
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Павел Прилучный представил новый фильм с собой в главной роли
Глюкоза поделилась впечатлениями от совместных съемок с Прилучным
Павлу Прилучному — 35: роли, за которые его любят
Жена поддержала Павла Прилучного на премьере нового фильма
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки
«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Прилучный, Толкалина, Разумовская: вышли первые кадры «Мажора 4»
Прилучный играет полицейского в новом сериале: первые фото
Прилучный рассказал, когда выйдет новый «Мажор»
Прилучный снимается в новогодней комедии: первые фото с площадки
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
«Катастрофа»: режиссер «Метода» рассказал о работе с Петровым
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Прилучный вернулся в октагон в трейлере сериала «В клетке 2»
Прилучный и Романцов представили совместный фильм на фестивале
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
Муцениеце ответила на вопрос о совместных съемках с Прилучным
Прилучный играет киллера: фото со съемок
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Прилучный побрился налысо для съемок
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Новые трейлеры
Уроки химии
Трейлер (англ.)
Аквамен и потерянное царство
Трейлер (англ.)
Чудесная история Генри Шугара
Трейлер (англ.)
Тролли. Группа в сборе
Трейлер №2 (англ.)
Я — медведь
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер №2 (англ.)
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь