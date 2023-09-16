Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжения

Кадр из фильма «Мажор в Сочи»

Франшиза «Мажор» с Павлом Прилучным, а также сериал «Метод» получат продолжения. Об этом сообщили представители Плюс Студии.

Шоураннер Максим Полинский начал работу над пятым сезоном «Мажора» и третьим полнометражным фильмом по франшизе. Также Плюс Студия приступила к производству нового сезона сериала «Метод». Полинский взял креативный контроль над проектом.

Сериал «Мажор» стартовал в 2014 году. В 2016-м стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ картины. Проект рассказывает о сыне олигарха Игоре Соколовском. В один из ночных загулов он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции.

«Метод» рассказывает о детективе Родионе Меглине (Константин Хабенский), который раскрывает страшные преступления. Напарницей Меглина стала выпускница юридического факультета Есения Стеклова (Паулина Андреева). Также одну из ключевых ролей сыграл Александр Петров. Вернутся ли актеры к своим персонажам, не сообщается.

Премьера «Метода» состоялась в 2015 году, второй и последний на сегодня сезон вышел в 2020-м.