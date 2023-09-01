Павел Прилучный: «Меня очень заряжают мои дети»

Павел Прилучный, фото: предоставлено пресс-службой KION

Павел, ваш герой Мэджик в сериале «Жизнь по вызову» (второй сезон выходит на KION 1 сентября, — прим.) — жесткий, бескомпромиссный и довольно нервный мужчина. Как он изменился во втором сезоне?

Павел Прилучный: Его отрицательные качества еще больше усугубились. Мэджик стал более жестким, нервным и еще более закрытым. Он потерял все: деньги, компанию, дочь. И всеми силами пытается это вернуть. Но многое идет не по плану.

Как изменился во втором сезоне сам сериал?

Он стал скромнее, я бы даже сказал целомудреннее. Из-за определенных условий показа на платформах и ТВ многое сейчас под запретом. Но по-актерски, мне кажется, это даже интереснее.

Какие ощущения были, когда вы вернулись на площадку этого проекта?

Как и всегда, когда ты входишь в съемочный процесс, — надо настроиться набрать полную грудь воздуха и не спешить выдыхать.

Когда сериал только запускался, он выглядел очень провокационно: рабочее название «Рынок шкур», вызывающий постер. Как вам кажется, в итоге провокация удалась?

Цифры говорят сами за себя, у сериала высокий рейтинг. Но не только из-за провокации и откровенных сцен, а потому что есть захватывающий сюжет и хорошие актерские связки.

Роль Мэджика писалась специально под вас? Как вы попали в проект?

Я не могу сказать, что роль была написана специально для меня. Но во время работы над сценарием мы с режиссером обсуждали характер героя и решили, что он будет именно таким: сухим, расчетливым, серьезно относящимся к своему делу, но при этом заботливым к своим подопечным. Мэджик может сделать невозможное, но в то же время ненавидит все то, чем занимается.

Ваш персонаж не скачет на лошади, не летает на самолете, то есть для съемок в этом проекте вам вряд ли пришлось учиться чему-то новому, но как вы готовились к тому, что вам придется работать в одном кадре с большим количеством красивых обнаженных женщин?

Я готовлюсь к каждой своей роли. Продумываю, каким будет мой герой. А в сценах, где большое количество обнаженных женщин, нет времени глядеть по сторонам, потому что у меня большое количество текста. Выработки серьезные, отвлекаться некогда.

Зачем нужен сериал про эскорт, в чем его посыл, предназначение?

Я бы не сказал, что это сериал про эскорт. Для меня это в первую очередь история про парня, который очень любил свою жену и ребенка, но не умел много зарабатывать. Жена в какой-то момент устала ждать и стала эскортницей. Тогда он дал себе слово, что сам будет много зарабатывать и откроет эскортное агентство. Дела у него пошли в гору. Но в погоне за деньгами и своими амбициями он упустил дочь. А еще это история о том, что важны не только комфортные условия, которые ты создаешь для ребенка, но и то, сколько времени ты уделяешь ему и что вкладываешь в него. У Мэджика не было времени заниматься дочкой и воспитывать ее. Поэтому она выбрала не ту дорогу.

Что общего у Мэджика и Игоря Соколовского, главного героя сериала «Мажор»?

Только то, что их играет один актер. Больше ничего общего, они совершенно разные. И вообще у каждого героя свой характер и внутренняя драматургия.

Павел Прилучный, фото: предоставлено пресс-службой KION

Чаще всего мы видим вас в образе мажора или обеспеченного властного, надменного и циничного, жесткого мужчины. Не боитесь, что уже не выберетесь из этого амплуа?

У меня абсолютно разные амплуа. В прошлом году вышел «Слон», где я сыграл обычного заводского рабочего. В сериале «Предпоследняя инстанция» мой герой — смешной разгильдяй. Разные фильмы, разные амплуа, не боюсь ничего ни в коем случае.

В одном интервью ваша партнерша по «Мажору» Карина Разумовская вспоминала, что в период съемок первого сезона вы немного страдали звездной болезнью, но буквально на глазах излечились от нее. Как вы сейчас относитесь к своей славе, к тому, что вы — один из самых популярных и востребованных актеров в стране?

Я никак не отношусь к своей славе. А про то, что я когда-то зазвездился, не припомню такого. Может, просто плохое настроение было, что-то не так сказал Каринке или кому-то на площадке. Однажды в начале карьеры, когда я в Новосибирске уже стал чего-то добиваться, я снялся в рекламе и подумал: вот сейчас приеду и покорю Москву на раз. Приехал и оказался никому не нужен вообще. И тогда я понял, что ни в коем случае нельзя задирать нос. Неизвестно, где ты завтра окажешься. Это мое самое главное правило.

В последнее время в вашей фильмографии чередуются проекты полярных жанров — драмы и комедии. Иногда с налетом криминала и боевика. А каких жанров вам не хватает, но очень хотелось бы попробовать?

Очень хотел бы сняться в черной комедии. Прямо такой чернушной-чернушной, андерграундной. Но у нас таких снимается мало, потому что наши зрители не любят этот жанр, а я обожаю.

Что сейчас происходит с вами как с продюсером? Над чем сейчас работаете и что планируете?

Планирую запустить один проект — это сериал. Мы сейчас на этапе подготовки сценария.

В прошлом году вышло около 10 проектов с вашим участием, за что мы с большим уважением наградили вас званием «Трудоголик года». В этом году вы сбавили обороты, или так только кажется?

В этом году тоже проектов 10 должно выйти. Обороты не сбавляю, иду плотненько.

Павел Прилучный, фото: предоставлено пресс-службой KION

Недавно мы наблюдали в соцсетях ваши снимки с отдыха. Сколько длился ваш отпуск, удалось ли вам зарядиться и надолго ли хватит этого заряда?

Отдых был не такой продолжительный, как хотелось бы. Но здорово, что со мной была вся моя семья. Было весело. В этот раз взял с собой маму, хотя в силу возраста поездка на Мальдивы далась нелегко, но в итоге ей очень понравилось.

Как часто вы позволяете себе отдыхать?

Раз в год стараюсь куда-то выезжать. Круто, если получается отдохнуть два раза за год. И это необязательно должна быть другая страна. У нас столько мест, где я еще не был. Мечтаю посетить Иркутск, Байкал.

Что еще вас заряжает?