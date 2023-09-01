Павел Прилучный: «Меня очень заряжают мои дети»

Павел, ваш герой Мэджик в сериале «Жизнь по вызову» (второй сезон выходит на KION 1 сентября, — прим.) — жесткий, бескомпромиссный и довольно нервный мужчина. Как он изменился во втором сезоне?
Павел Прилучный: Его отрицательные качества еще больше усугубились. Мэджик стал более жестким, нервным и еще более закрытым. Он потерял все: деньги, компанию, дочь. И всеми силами пытается это вернуть. Но многое идет не по плану.
Как изменился во втором сезоне сам сериал?
Он стал скромнее, я бы даже сказал целомудреннее. Из-за определенных условий показа на платформах и ТВ многое сейчас под запретом. Но по-актерски, мне кажется, это даже интереснее.
Какие ощущения были, когда вы вернулись на площадку этого проекта?
Как и всегда, когда ты входишь в съемочный процесс, — надо настроиться набрать полную грудь воздуха и не спешить выдыхать.
Когда сериал только запускался, он выглядел очень провокационно: рабочее название «Рынок шкур», вызывающий постер. Как вам кажется, в итоге провокация удалась?
Цифры говорят сами за себя, у сериала высокий рейтинг. Но не только из-за провокации и откровенных сцен, а потому что есть захватывающий сюжет и хорошие актерские связки.
Роль Мэджика писалась специально под вас? Как вы попали в проект?
Я не могу сказать, что роль была написана специально для меня. Но во время работы над сценарием мы с режиссером обсуждали характер героя и решили, что он будет именно таким: сухим, расчетливым, серьезно относящимся к своему делу, но при этом заботливым к своим подопечным. Мэджик может сделать невозможное, но в то же время ненавидит все то, чем занимается.
Ваш персонаж не скачет на лошади, не летает на самолете, то есть для съемок в этом проекте вам вряд ли пришлось учиться чему-то новому, но как вы готовились к тому, что вам придется работать в одном кадре с большим количеством красивых обнаженных женщин?
Я готовлюсь к каждой своей роли. Продумываю, каким будет мой герой. А в сценах, где большое количество обнаженных женщин, нет времени глядеть по сторонам, потому что у меня большое количество текста. Выработки серьезные, отвлекаться некогда.
Зачем нужен сериал про эскорт, в чем его посыл, предназначение?
Я бы не сказал, что это сериал про эскорт. Для меня это в первую очередь история про парня, который очень любил свою жену и ребенка, но не умел много зарабатывать. Жена в какой-то момент устала ждать и стала эскортницей. Тогда он дал себе слово, что сам будет много зарабатывать и откроет эскортное агентство. Дела у него пошли в гору. Но в погоне за деньгами и своими амбициями он упустил дочь. А еще это история о том, что важны не только комфортные условия, которые ты создаешь для ребенка, но и то, сколько времени ты уделяешь ему и что вкладываешь в него. У Мэджика не было времени заниматься дочкой и воспитывать ее. Поэтому она выбрала не ту дорогу.
Что общего у Мэджика и Игоря Соколовского, главного героя сериала «Мажор»?
Только то, что их играет один актер. Больше ничего общего, они совершенно разные. И вообще у каждого героя свой характер и внутренняя драматургия.
Чаще всего мы видим вас в образе мажора или обеспеченного властного, надменного и циничного, жесткого мужчины. Не боитесь, что уже не выберетесь из этого амплуа?
У меня абсолютно разные амплуа. В прошлом году вышел «Слон», где я сыграл обычного заводского рабочего. В сериале «Предпоследняя инстанция» мой герой — смешной разгильдяй. Разные фильмы, разные амплуа, не боюсь ничего ни в коем случае.
В одном интервью ваша партнерша по «Мажору» Карина Разумовская вспоминала, что в период съемок первого сезона вы немного страдали звездной болезнью, но буквально на глазах излечились от нее. Как вы сейчас относитесь к своей славе, к тому, что вы — один из самых популярных и востребованных актеров в стране?
Я никак не отношусь к своей славе. А про то, что я когда-то зазвездился, не припомню такого. Может, просто плохое настроение было, что-то не так сказал Каринке или кому-то на площадке. Однажды в начале карьеры, когда я в Новосибирске уже стал чего-то добиваться, я снялся в рекламе и подумал: вот сейчас приеду и покорю Москву на раз. Приехал и оказался никому не нужен вообще. И тогда я понял, что ни в коем случае нельзя задирать нос. Неизвестно, где ты завтра окажешься. Это мое самое главное правило.
В последнее время в вашей фильмографии чередуются проекты полярных жанров — драмы и комедии. Иногда с налетом криминала и боевика. А каких жанров вам не хватает, но очень хотелось бы попробовать?
Очень хотел бы сняться в черной комедии. Прямо такой чернушной-чернушной, андерграундной. Но у нас таких снимается мало, потому что наши зрители не любят этот жанр, а я обожаю.
Что сейчас происходит с вами как с продюсером? Над чем сейчас работаете и что планируете?
Планирую запустить один проект — это сериал. Мы сейчас на этапе подготовки сценария.
В прошлом году вышло около 10 проектов с вашим участием, за что мы с большим уважением наградили вас званием «Трудоголик года». В этом году вы сбавили обороты, или так только кажется?
В этом году тоже проектов 10 должно выйти. Обороты не сбавляю, иду плотненько.
Недавно мы наблюдали в соцсетях ваши снимки с отдыха. Сколько длился ваш отпуск, удалось ли вам зарядиться и надолго ли хватит этого заряда?
Отдых был не такой продолжительный, как хотелось бы. Но здорово, что со мной была вся моя семья. Было весело. В этот раз взял с собой маму, хотя в силу возраста поездка на Мальдивы далась нелегко, но в итоге ей очень понравилось.
Как часто вы позволяете себе отдыхать?
Раз в год стараюсь куда-то выезжать. Круто, если получается отдохнуть два раза за год. И это необязательно должна быть другая страна. У нас столько мест, где я еще не был. Мечтаю посетить Иркутск, Байкал.
Что еще вас заряжает?
Меня очень заряжают мои дети. Мне интересно за ними наблюдать, общаться на разные темы. Тимофей летом много времени проводил со мной на площадке третьего сезона сериала «Предпоследняя инстанция», помогал, подрабатывал скриптом, зарплату даже получит.