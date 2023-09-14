Популярный сериал с Майковым решили закрыть

Сериал «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли закроют после второго сезона, последняя серия проекта выйдет 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.
«На сегодняшний день, мы считаем, что сказали на эту тему все, что могли. Каждый из наших героев прошел путь до развилки, где надо сделать свой выбор и дальше уже жить с ответственностью за принятое решение. Сейчас новый сезон уже вышел на половину, так что развязка близка», — заявил продюсер проекта Максим Паршин.
Шоураннеры отмечают, что изначально не хотели растягивать шоу на много сезонов. При этом сценарий второго сезона еще на этапе предпродакшена подразумевал закрытый финал.
Ранее сообщалось, что из сериала вырезали Максима Виторгана. Его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), а упоминание убрали из титров.
Режиссер картины — Нурбек Эген. Новый сезон посвящен теме отцов и детей в современных реалиях. Главный герой Глеб Барнашов старается прийти к взаимопониманию с дочерью Юлей, однако на него обрушиваются серьезные проблемы.
Главные роли, помимо Майкова, в проекте исполнили Ирина Паутова, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Карина Александрова, Юрий Кузнецов.