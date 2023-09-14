Популярный сериал с Майковым решили закрыть

Кадр из сериала «Контакт» (2 сезон)

Сериал «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли закроют после второго сезона, последняя серия проекта выйдет 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

«На сегодняшний день, мы считаем, что сказали на эту тему все, что могли. Каждый из наших героев прошел путь до развилки, где надо сделать свой выбор и дальше уже жить с ответственностью за принятое решение. Сейчас новый сезон уже вышел на половину, так что развязка близка», — заявил продюсер проекта Максим Паршин.

Шоураннеры отмечают, что изначально не хотели растягивать шоу на много сезонов. При этом сценарий второго сезона еще на этапе предпродакшена подразумевал закрытый финал.

Ранее сообщалось, что из сериала вырезали Максима Виторгана. Его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), а упоминание убрали из титров.