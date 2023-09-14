Наверх
14 сентября 2023, новостьСъемки

Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва

Актер и телеведущий дебютирует в драматической роли
Иван Ургант на съемках

Иван Ургант исполнил главную роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Для 45-летнего телеведущего эта работа стала тоже дебютной — звезда франшизы «Елки» впервые появится на экране в драматической роли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Сеанс».

«Съемки действительно завершили. Дебют Солодникова, первая драматическая роль Урганта», — подчеркнул Николай Янкин, директор фонда Александра Сокурова «Пример интонации», занимавшегося производством проекта.

Название фильма и сюжет создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что Ургант работает над созданием второго сезона программы «Первого канала» с поющими и танцующими аватарами «Фантастика». Кроме того, телеведущий пообещал вернуться в эфир с «Вечерним Ургантом».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Иван Ургант
Александр Сокуров
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
Вечерний Ургант
Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Путин раскрыл количество уехавших из России артистов
Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Даня Милохин вернулся в Россию
Незлобин объяснил свой переезд в США
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Садальский вступился за Ахеджакову
Охлобыстин высказался о покинувших Россию артистах
В Казахстане объяснили отмену концерта Галкина
Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом
Анатолия Белого обвинили в срыве гастролей «Ленкома» в Израиле
Немоляева осудила Хаматову за «грязные» высказывания о России
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Кучера оправдался за слова о замене Урганта в его шоу
Борисов играет Пушкина в мюзикле: первые фото в образе
Самбурская показала себя в образе инопланетного существа
Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому
В России появится адаптация триллера «Вышка»
Уехавший из России Незлобин рассказал о жизни в США
Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами
Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»
Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Актриса Лужина высказалась о Пугачевой
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Нейросеть воссоздаст образ Высоцкого для нового фильма
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Прилучный удивил гримом для новой роли
Новые трейлеры
Тролли. Группа в сборе
Трейлер №2 (англ.)
Я — медведь
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер №2 (англ.)
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
По щучьему велению
Трейлер
Кибердеревня
Трейлер
Клетка ищет птицу
Трейлер (рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь