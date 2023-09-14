Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва

Иван Ургант на съемках

Иван Ургант исполнил главную роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Для 45-летнего телеведущего эта работа стала тоже дебютной — звезда франшизы «Елки» впервые появится на экране в драматической роли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Сеанс».

«Съемки действительно завершили. Дебют Солодникова, первая драматическая роль Урганта», — подчеркнул Николай Янкин, директор фонда Александра Сокурова «Пример интонации», занимавшегося производством проекта.

Название фильма и сюжет создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года.