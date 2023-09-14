Последние съемки Пускепалиса: на «Первом» выйдет спецсезон сериала с актером

Равшана Куркова и Сергей Пускепалис на съемках сериала «А у нас во дворе...»

На «Первом канале» готовится уникальная премьера — «А у нас во дворе… Прерванный сезон», посвященная исполнителю главной мужской роли, Сергею Пускепалису, трагически погибшему в конце сентября прошлого года.

Режиссер популярного сериала Ольга Музалева приступила к работе над продолжением истории об интернациональной паре, русском экс-полицейском Владимире Каленом и сыгранной Равшаной Курковой красавице из Узбекистана Мавлюде, летом 2022 года. Съемочная группа успела снять всего 14 смен.

В память о большом актере режиссер смонтировала из снятого материала две серии, добавив документальные кадры, фрагменты со съемочной площадки и интервью с актерами.