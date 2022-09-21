Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в возрасте 56 лет в смертельном ДТП в Ярославской области. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного артиста РФ высказали министр культуры Ольга Любимова, коллектив Ярославского театра драмы имени Волкова, где он был художественным руководителем, а также президент России Владимир Путин. Вспоминаем лучшие роли Сергея Пускепалиса в кино и сериалах в нашей галерее.