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21 сентября 2022, статьяИстории про звезд

Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили

Доблестный врач, обаятельный космонавт и благородный воевода — вспоминаем эти и другие знаковые роли Сергея Пускепалиса, покорявшего зрителей своим обаянием и яркой харизмой

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в возрасте 56 лет в смертельном ДТП в Ярославской области. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного артиста РФ высказали министр культуры Ольга Любимова, коллектив Ярославского театра драмы имени Волкова, где он был художественным руководителем, а также президент России Владимир Путин. Вспоминаем лучшие роли Сергея Пускепалиса в кино и сериалах в нашей галерее.

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