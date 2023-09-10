Отец и звезды поддержали Дарью Мороз на премьере ее первого сериала

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На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи состоялась премьера режиссерского дебюта актрисы Дарьи Мороз, сериала «Секс. До и после». Лирическая комедия представляет собой киноальманах из разных историй, объединенных общей темой — что приводит мужчину и женщину к близости и что происходит сразу после нее.

Первым зрителям проект представили сама Мороз, исполнившая одну из ролей, а также актеры Вячеслав Чепурченко, Анна Снаткина, Павел Чинарев и Григорий Калинин. Рассказывая о своем первом режиссерском опыте, Дарья поделилась: «Наш сериал — это 14 новелл от 15 до 30 минут, 40 артистов актерского состава и две кошки. Для меня это очень счастливый первый опыт, который организовала моя потрясающая продюсерская команда. Тот опыт, когда я не боролась, но была в сотворчестве».

Во вступительном слове Дарья Мороз упомянула также своего отца Юрия Мороза, премьера его проекта «Лунатики» с Викторией Исаковой в главной роли состоялась сразу после показа сериала «Секс. До и после».

«Сегодня двойная радость, потому что сразу после — премьера у моего отца, режиссера Юрия Мороза, и это отдельный огромный подарок мне, потому что папа — мой ориентир в профессии. Если я что-то понимаю про профессию, то это, конечно, благодаря папе».

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko уже этой осенью.