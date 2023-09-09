Кино Mail.ru (проект VK) прибыл на фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который торжественно открылся в Сочи на днях, и ловит звезд за кулисами смотра. В нашей серии блиц-интервью мы расспросим актеров о том, с чем они приехали на фестиваль, как и какие сериалы смотрят сами, каких проектов ждут, а в каких мечтали бы сняться.