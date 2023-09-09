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9 сентября 2023, статьяИнтервьюНовый сезон 2023

10 вопросов звезде. Эльдар Калимулин — о сериалах, «Ладе Голд» и мармеладках

Звезда сериала «Эпидемия» проходит блиц-опрос Кино Mail.ru — смотрите видеоинтервью с актером

Кино Mail.ru (проект VK) прибыл на фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который торжественно открылся в Сочи на днях, и ловит звезд за кулисами смотра. В нашей серии блиц-интервью мы расспросим актеров о том, с чем они приехали на фестиваль, как и какие сериалы смотрят сами, каких проектов ждут, а в каких мечтали бы сняться.

Первый герой нашей рубрики «10 вопросов звезде» — Эльдар Калимулин, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Эпидемия», а теперь представляющий проект «Лада Голд» («Иви») с собой в главной роли. Мотор! Поехали!

Во время загрузки произошла ошибка.
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля сериалов

интервью: Анна Гоголь, видео: Лидия Коновалова, редактор: Марина Маляр  

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