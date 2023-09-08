Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»

В Сочи стартовал второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На торжественной церемонии открытия, которая прошла без традиционной красной дорожки, присутствовали представители платформ, журналисты, блогеры и кинозвезды, среди них: Дарья Мороз, Юрий Мороз с супругой Викторией Исаковой, Анна Банщикова, Светлана Бондарчук, Владимир Хотиненко, Анна Снаткина, Сабина Ахмедова, Мария Мацель и другие.
Ведущим, вернее, рассказчиком вечера стал Юрий Стоянов. Он представил зрителям программу фестиваля через историю одной влюбленной пары — посредством танца ее визуализировали участники шоу «Танцы» Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц. После перформанса гостей приветствовал попечительский совет фестиваля, в который вошли представители стриминговых платформ во главе с Гавриилом Гордеевым.
Завершилась церемония показом якутского киноальманаха «Эт» от режиссеров Степана Бурнашева («Айта») и Дмитрия Давыдова («Пугало»), которые ранее вместе работали над картиной «Ыт».
В рамках фестиваля «Новый сезон» крупнейшие российские онлайн-кинотеатры представляют свои новые фильмы и сериалы, а лучшие из них определяются зрительским голосованием и получают призы в различных номинациях. Кроме того, попечительский совет фестиваля вручает награду в номинации «Открытие “Нового сезона”». В этом году «Новый сезон» проходит в Сочи с 7 по 12 сентября.