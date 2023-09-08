Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»

Ведущим, вернее, рассказчиком вечера стал Юрий Стоянов . Он представил зрителям программу фестиваля через историю одной влюбленной пары — посредством танца ее визуализировали участники шоу « Танцы » Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц. После перформанса гостей приветствовал попечительский совет фестиваля, в который вошли представители стриминговых платформ во главе с Гавриилом Гордеевым .

В рамках фестиваля «Новый сезон» крупнейшие российские онлайн-кинотеатры представляют свои новые фильмы и сериалы, а лучшие из них определяются зрительским голосованием и получают призы в различных номинациях. Кроме того, попечительский совет фестиваля вручает награду в номинации «Открытие “Нового сезона”». В этом году «Новый сезон» проходит в Сочи с 7 по 12 сентября.