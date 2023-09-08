Наверх
8 сентября 2023, новость

Роман Костомаров станет героем сериала «Киборг»

Спортсмен расскажет в документальном проекте о жизни после ампутации конечностей
Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров примет участие в съемках нового документального сериала «Киборг». Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра Premier в рамках фестиваля «Новый сезон»

«Киборг» расскажет о людях, которые при разных жизненных обстоятельствах пережили ампутацию конечностей, прошли долгий путь адаптации к новому телу и научились жить с протезами.

Проект будет состоять из трех 40-минутных эпизодов, сейчас он находится на стадии съемок. Премьера состоится в 2024 году. 

Напомним, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров в январе 2023 года пережил тяжелую пневмонию, провел две недели в коме и из-за длительного подключения к аппарату ЭКМО потерял обе стопы и кисти рук.

Актеры, чью карьеру разрушила болезнь
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Роман Костомаров
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»
Александр Домогаров заступился за сына после критики
СМИ: Мадонна не может встать с постели из-за болезни
СМИ: на Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов
Светлана Крючкова рассказала о трудностях работы после тяжелой болезни
Актриса Ланская в шоу «Секрет на миллион» рассказала о разговоре с Костомаровым
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
Семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
У звезды сериала «Побег» в 48 лет диагностировали аутизм
Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации
87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию
Новые трейлеры
Кошки-мышки
Дублированный трейлер
Дети шпионов 5: Армагеддон
Трейлер (англ.)
Отель «Роял»
Трейлер (англ.)
Одна жизнь
Трейлер (англ.)
Теща
Тизер-трейлер
Каникулы
Тизер-трейлер
Байкеры
Трейлер (англ.)
Мальчик и птица
Тизер-трейлер (япон., англ.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь