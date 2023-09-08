Роман Костомаров станет героем сериала «Киборг»

Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров примет участие в съемках нового документального сериала «Киборг». Об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра Premier в рамках фестиваля «Новый сезон».

«Киборг» расскажет о людях, которые при разных жизненных обстоятельствах пережили ампутацию конечностей, прошли долгий путь адаптации к новому телу и научились жить с протезами.

Проект будет состоять из трех 40-минутных эпизодов, сейчас он находится на стадии съемок. Премьера состоится в 2024 году.