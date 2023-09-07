Поклонники Андрея Малахова стали жертвами мошенников

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале, что в социальной сети появились мошенники, которые представляются его именем.
По словам Малахова, злоумышленник создал личный Telegram-аккаунт с его именем и аватаром и пишет его поклонникам. Звезда уверил, что никакого отношения к нему этот контакт не имеет. Он попросил сразу блокировать страницу, если с нее будут приходить личные сообщения.
«Берегите себя и своих близких, а если мы знакомы — пишите мне лично, чтобы проверить информацию», — отметил телеведущий.
Ранее стало известно, что Андрей Малахов отдал свою госпремию начинающим журналистам.