Поклонники Андрея Малахова стали жертвами мошенников

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале, что в социальной сети появились мошенники, которые представляются его именем.

По словам Малахова, злоумышленник создал личный Telegram-аккаунт с его именем и аватаром и пишет его поклонникам. Звезда уверил, что никакого отношения к нему этот контакт не имеет. Он попросил сразу блокировать страницу, если с нее будут приходить личные сообщения.