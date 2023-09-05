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5 сентября 2023, новость

Малахов отдал свою госпремию начинающим журналистам

Телеведущий разделил деньги от премии между лучшими студентами факультета журналистики
Андрей Малахов

Андрей Малахов передал денежный эквивалент своей госпремии лучшим студентам факультета журналистки МГУ, который он сам окончил в 1995 году.

В январе этого года 51-летнему ведущему шоу «Привет, Андрей!» от правительства РФ вручили премию «За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность». Тогда Малахов пообещал разделить деньги между начинающими журналистами.

«Самым лучшим студентам факультета журналистики мы объявим персональную премию и передадим эти деньги, чтобы поддержать молодых талантливых журналистов, которые будут представлять будущее нашей страны», — сказал телеведущий.

Он также добавил, что помнит свои студенческие годы, когда у него часто было «юношеское голодание» и вечные мысли о еде.

Напомним, Андрей Малахов начинал карьеру на «Первом канале» в качестве специального корреспондента программы «Доброе утро». Затем он вел шоу «Пусть говорят».

В 2017 году Малахов перешел на телеканал «Россия 1», где начал вести программу «Малахов». Также он является ведущим шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

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