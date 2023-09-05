Малахов отдал свою госпремию начинающим журналистам

Андрей Малахов

Андрей Малахов передал денежный эквивалент своей госпремии лучшим студентам факультета журналистки МГУ, который он сам окончил в 1995 году.

В январе этого года 51-летнему ведущему шоу «Привет, Андрей!» от правительства РФ вручили премию «За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность». Тогда Малахов пообещал разделить деньги между начинающими журналистами.

«Самым лучшим студентам факультета журналистики мы объявим персональную премию и передадим эти деньги, чтобы поддержать молодых талантливых журналистов, которые будут представлять будущее нашей страны», — сказал телеведущий.

Он также добавил, что помнит свои студенческие годы, когда у него часто было «юношеское голодание» и вечные мысли о еде.

Напомним, Андрей Малахов начинал карьеру на «Первом канале» в качестве специального корреспондента программы «Доброе утро». Затем он вел шоу «Пусть говорят».