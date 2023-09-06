Наверх
6 сентября 2023, новость

Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам

Звезда против того, чтобы сын и дочь выбрали актерскую профессию
Агата Муцениеце с детьми

Агата Муцениеце рассказала, что раньше хотела отдать детей — 10-летнего Тимофея и семилетнюю Мию — в театральную студию. Однако позже 34-летняя актриса передумала, так как считает, что люди этой профессии слишком зависят от мнения окружающих и нестабильного дохода.

«Тебе говорят, подходишь ты или нет, каждый отказ — это боль, потому что начинает казаться, что тебя не взяли на роль, потому что ты недостаточно хорош! Вообще ты все время сам для себя недостаточно хорош», — объяснила звезда комедии «Честный развод».

Она добавила, что актеры часто работают в тяжелых условиях, а съемочная сцена может длиться очень долго. Кроме того, у некоторых артистов появляются вредные привычки. «Смены по 12, а то и 14 часов, ты ничего не успеваешь! Плюс ко всему постоянно либо очень жарко, либо надо ночью купаться в холодном фонтане, смеяться, когда тебе не весело, плакать, когда ты не хочешь этого совсем. Причем не просто засмеяться или заплакать разок, а делать это несколько дублей, несколько кадров, а это часа три подряд», — пояснила актриса.

Сама Муцениеце при этом не представляет своей жизни без кино и сцены, но своим детям такой участи не желает.

Известно, что Мия увлекается вокалом и танцами, а Тимофею нравится спорт. Кроме того, в прошлом году сын звезды дебютировал в кино — снялся в сериале «Ты ж мать», в котором Муцениеце играет главную роль.

Напомним, дети актрисы появились в браке с Павлом Прилучным. Звезды сериала «Закрытая школа» развелись в 2020 году. 

Ранее Павел Прилучный рассказал, что был невостребованным актером, когда только переехал в Москву из Новосибирска.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Агата Муцениеце
Павел Прилучный
Снявшуюся в сериале дочь Кейт Уинслет сравнили с матерью
Честный развод
Марина Александрова показала редкие фото с мужем и детьми
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Майли Сайрус пожаловалась на тяжелое детство из-за съемок в сериале
Дети Подольской, Тодоренко и других звезд снялись в шоу «Вундеркинды»
Сериал с дочерью Деппа решили закрыть
Стриженова показала фото новорожденных внуков
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу
Сын звезды сериала «Не родись красивой» захотел стать актером
23-летняя дочь Ларисы Гузеевой работает гримершей
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном
Ирина Лачина призналась, что находилась в тени знаменитой мамы
Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери
Марию Порошину озадачила дочь, решившая стать актрисой
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Сыну Михаила Ефремова стало лучше
Пелагея впервые вышла на сцену с шестилетней дочкой
37-летняя Линдси Лохан родила первенца
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Лариса Гузеева отреагировала на критику дочери подписчиками
Нолан снял дочь в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Внучка Гайдая представила вещи режиссера на аукционе
Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре
Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова
Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером
Звезда «Не родись красивой» не хочет, чтобы ее дети стали актерами
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Дженнифер Лоуренс появилась с родителями на премьере фильма
18-летний сын Золотухина рассказал о жизни без отца и учебе на театральном
Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж
Сын режиссера Балабанова рассказал, почему переехал в США
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Победительница «Голоса» Гарипова впервые показала годовалого сына
Кристина Асмус призналась в недостатке родительской любви
Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян
Якубович играет отца Муцениеце в продолжении «Честного развода»: первые фото
Муцениеце и Робак вернутся к своим ролям в «Честном разводе 3»
Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Дочь Глюкозы рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала
Новые трейлеры
Происхождение
Тизер-трейлер (англ.)
Изгоняющий дьявола: Верующий
Трейлер №2 (англ.)
Побег из курятника 2
Тизер (англ.)
Локи
Тизер (2 сезон, англ.)
Краш-тест
Тизер
Будика: Королева воинов
Дублированный трейлер
Выжившая
Дублированный трейлер
Черное облако
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь