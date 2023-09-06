Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам

Агата Муцениеце с детьми

Агата Муцениеце рассказала, что раньше хотела отдать детей — 10-летнего Тимофея и семилетнюю Мию — в театральную студию. Однако позже 34-летняя актриса передумала, так как считает, что люди этой профессии слишком зависят от мнения окружающих и нестабильного дохода.

«Тебе говорят, подходишь ты или нет, каждый отказ — это боль, потому что начинает казаться, что тебя не взяли на роль, потому что ты недостаточно хорош! Вообще ты все время сам для себя недостаточно хорош», — объяснила звезда комедии «Честный развод».

Она добавила, что актеры часто работают в тяжелых условиях, а съемочная сцена может длиться очень долго. Кроме того, у некоторых артистов появляются вредные привычки. «Смены по 12, а то и 14 часов, ты ничего не успеваешь! Плюс ко всему постоянно либо очень жарко, либо надо ночью купаться в холодном фонтане, смеяться, когда тебе не весело, плакать, когда ты не хочешь этого совсем. Причем не просто засмеяться или заплакать разок, а делать это несколько дублей, несколько кадров, а это часа три подряд», — пояснила актриса.

Сама Муцениеце при этом не представляет своей жизни без кино и сцены, но своим детям такой участи не желает.

Известно, что Мия увлекается вокалом и танцами, а Тимофею нравится спорт. Кроме того, в прошлом году сын звезды дебютировал в кино — снялся в сериале «Ты ж мать», в котором Муцениеце играет главную роль.

Напомним, дети актрисы появились в браке с Павлом Прилучным. Звезды сериала «Закрытая школа» развелись в 2020 году.