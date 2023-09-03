Прилучный рассказал, как был никому не нужен в начале карьеры

Павел Прилучный

Павел Прилучный в эксклюзивном интервью Кино Mail.ru (проект VK) вспомнил о начале своей карьеры в Москве. Тогда 35-летний актер был уверен, что сможет быстро покорить столицу. Однако путь к славе оказался не таким простым.

«Однажды в начале карьеры, когда я в Новосибирске уже стал чего-то добиваться, я снялся в рекламе и подумал: вот сейчас приеду и покорю Москву на раз. Приехал и оказался никому не нужен вообще. И тогда я понял, что ни в коем случае нельзя задирать нос. Неизвестно, где ты завтра окажешься. Это мое самое главное правило», — рассказал Прилучный.

Он также добавил, что у него, несмотря на высокую популярность и востребованность, нет звездной болезни, и к своей славе он относится спокойно.