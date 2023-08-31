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31 августа 2023, новость

Американский сериал про императрицу Екатерину II решили закрыть

Сериал «Великая» с Эль Фаннинг в роли Екатерины II закрыли после третьего сезона

Стиминговый сервис Hulu закрыл комедийно-драматический сериал «Великая» про императрицу Екатерину II после третьего сезона, сообщает Deadline. Причина, по которой компания решила прекратить работу над проектом, неясна. С запуска в 2020 году проект собрал положительные рецензии и семь номинаций на телевизионную премию «Эмми». Пресс-секретарь Hulu от комментариев Deadline отказался.

«Великая» — псевдоисторический проект. Образ российской императрицы в нем воплотила Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке», «Малефисента: Владычица тьмы»). Императора Петра III сыграл Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Толкин», «Фаворитка»).

Как отметили в Deadline, в финале третьего сезона не было значительного клиффхэнгера (интригующей развязки, намекающей на продолжение сюжета, — прим.). Екатерина II продемонстрировала рост в качестве правителя государства (и сделала новую прическу).

Ранее сообщалось и о закрытии скандального сериала «Кумир» с дочерью Джонни Деппа в главной женской роли. Зрители увидели всего пять серий. Лили-Роуз Депп исполнила роль поп-звезды, попавшей под влияние таинственного владельца клуба в Голливуде Тедроса (певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd).

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