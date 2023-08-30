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30 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Прилучный показал откровенные фото с женой на сеновале

Супруги отдохнули за городом в банном комплексе
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный опубликовал новые снимки со своей женой, актрисой Зепюр Брутян. Супруги отправились в загородный банный комплекс, где окунулись в горячую купель с цитрусами, хвоей и травами, а затем отдохнули на сеновале, укрывшись одеялом.

«Важно находить время на себя. Важно наполнять утраченную энергию, наполнять ее правильно, чтобы двигаться вперед. И не менее важно: любить себя, любить мир и все, что окружает. Принимать все, что происходит вокруг. И быть честным с самим собой», — отметила 27-летняя Брутян.

35-летний Прилучный добавил, что у него много работы, а в такие моменты отдых измеряется в часах. Актер рад, что провел его с пользой и с любимой женой.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Поклонники звезды сериала «Мажор» отметили, что супруги очень похожи внешне и от них исходит «мощнейшая энергетика любви».

Ранее Зепюр Брутян показала роскошный подарок, который ей сделал муж на первую годовщину свадьбы.

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