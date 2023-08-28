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28 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы

Супруги поженились в августе прошлого года

Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях видео с поздравлением от мужа Павла Прилучного с их первой годовщиной со дня свадьбы, которую они отмечали 25 августа прошлого года.

В ролике 35-летний актер встречает жену у входа в дом с огромным букетом цветов, а в руке держит пакет с ювелирным изделием.

Павел Прилучный с подарками для жены Зепюр Брутян

«Я поднимаюсь над землей. Ведь мне так хорошо с тобой. Держи меня не отпускай», — процитировала Брутян слова из популярной песни.

Напомним, Зепюр Брутян и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «В клетке». В мае прошлого года пара тайно расписалась, а в августе сыграла роскошную свадьбу. В апреле этого года супруги стали родителями — у них появился сын Микаэль.

Павел Прилучный также воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от брака с актрисой Агатой Муцениеце. Брутян нашла общий язык со старшими наследниками мужа. Недавно они все вместе отдыхали на Мальдивах.

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