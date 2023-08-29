Немоляева осудила Хаматову за «грязные» высказывания о России

Светлана Немоляева | Источник: Алексей Молчановский

Светлана Немоляева в разговоре с Aif.ru призналась, что не может понять поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которая «обливает грязью» Россию после эмиграции в Латвию.

«У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это. Такое допускаю, это понятные вещи. Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение», — возмутилась 86-летняя Немоляева.

При этом она уточнила, что была знакома с Хаматовой совсем немного. Немоляева отметила, что поняла бы ее решение эмигрировать, если бы оно было продиктовано финансовыми трудностями.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре. По словам Хаматовой, она продолжает общаться со своими друзьями в России, однако в театрах ее уже не зовут обратно. Пока она не намерена приезжать в родную страну.