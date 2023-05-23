Немоляева оценила высказывания латвийского актера Калныньша

Светлана Немоляева | Источник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске прокомментировала высказывания латвийского актера Ивара Калныньша. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Она назвала «глупостью» слова артиста о съемках в России.

«Ивар сказал, что он больше никогда не будет сниматься в российском кино. Мы про это потом разговаривали с одним актером. И мой собеседник сказал: "А что, его разве снимали где-то еще? Только в России и снимали"», — вспомнила она, добавив, что новые интервью Калныньша ей смешно слушать. «Его что, в Голливуд зовут? Или какие-то европейские режиссеры роли предлагают?» — рассуждает она.

Актерская карьера Калныньша берет свое начало в советское время. В далеком 1972 году на экраны вышла первая картина с его участием — «Петерс». С того времени артист успел сняться в более 100 фильмах и сериалах. Практически все из них имеют отношение к СССР и России: «ТАСС уполномочен заявить», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зимняя вишня» и многие другие.