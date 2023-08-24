Звезда «Сватов» Васильев осудил Артемьеву за отношение к поклонникам

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе?» — признался Васильев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».