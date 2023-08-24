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24 августа 2023, новость

Звезда «Сватов» Васильев осудил Артемьеву за отношение к поклонникам

Актер признался, что ему «стыдно было находиться рядом» с коллегой из-за ее поведения
Анатолий Васильев и Людмила Артемьева | Источник: Legion-Media.ru

Анатолий Васильев в беседе с журналистами в рамках Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах» рассказал об отношениях с коллегой по популярному сериалу «Сваты» Людмилой Артемьевой.

По мнению 76-летнего Васильева, актриса, в проекте игравшая его супругу, в реальной жизни была слишком резкой со своими поклонниками.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе?» — признался Васильев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95». Он снимался с участием российских актеров и выходил с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В 2021 году на экраны вышел седьмой сезон, который, как сообщалось, станет последним. Во время завершения съемок звезды попрощались с сериалом в слезах.

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