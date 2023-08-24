Сценаристка «Друзей» рассказала о разочаровании в актерах

Кадр из сериала «Друзья»

Бывшая сценаристка популярного ситкома «Друзья» Пэтти Лин призналась, что поведение актеров разочаровало ее во время работы над шоу. Ее слова передает Fox News.

Линн вспомнила, что, присоединившись к команде сценаристов в седьмом сезоне, с нетерпением ждала возможности провести первую читку скрипта вместе с основным кастом сериала.

«Сначала я была в восторге, потому что могла находиться в одной комнате с большими звездами», — призналась сценаристка.

Она заявила, что ее настроение быстро испортилось после того, как она встретилась с актерами. По словам сценаристки, из-за них команде авторов пришлось переписать десяток хороших шуток только потому, что одна из звезд специально «пробормотала фразу через рот». Линн считает, что актеры «саботировали» шутки сценария, которые им не нравились.