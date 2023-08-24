Наверх
24 августа 2023, новость

Сценаристка «Друзей» рассказала о разочаровании в актерах

Пэтти Лин призналась, что встречи со звездами ситкома носили «мрачный и агрессивный характер»
Кадр из сериала «Друзья»

Бывшая сценаристка популярного ситкома «Друзья» Пэтти Лин призналась, что поведение актеров разочаровало ее во время работы над шоу. Ее слова передает Fox News.

Линн вспомнила, что, присоединившись к команде сценаристов в седьмом сезоне, с нетерпением ждала возможности провести первую читку скрипта вместе с основным кастом сериала.

«Сначала я была в восторге, потому что могла находиться в одной комнате с большими звездами», — призналась сценаристка.

Она заявила, что ее настроение быстро испортилось после того, как она встретилась с актерами. По словам сценаристки, из-за них команде авторов пришлось переписать десяток хороших шуток только потому, что одна из звезд специально «пробормотала фразу через рот». Линн считает, что актеры «саботировали» шутки сценария, которые им не нравились.

«В целом, наши встречи носили мрачный и агрессивный характер. В них не было той легкости, которую можно было бы ожидать от создания ситкома», — добавила она.

Сериал «Друзья» выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год. Всего вышло 10 сезонов. В шоу снимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
1 р.
Друзья
Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»
Кортни Кокс
Courteney Cox
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Мэтт ЛеБлан
Matt LeBlanc
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Мэттью Перри
Matthew Perry
Энистон высказалась о негативной реакции молодежи на «Друзей»
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Звезда «Друзей» рассказал о реакции коллег на его мемуары
Звезда «Друзей» извинился за пожелание смерти Киану Ривзу
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
Автор «Друзей» извинилась за отсутствие расового разнообразия
Звезда «Друзей» выпустит мемуары о съемках и своей болезни
Стала известна причина смерти актера из сериала «Друзья»
Умер актер из сериала «Друзья»
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
«Друзья» или Lost: продолжений каких сериалов вы хотите? Опрос
Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране
17 лет спустя: звезды «Друзей» в трейлере спецвыпуска
Опубликован тизер спецвыпуска «Друзей»
Актер из «Друзей» раскрыл подробности о спецвыпуске
Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове
Дженнифер Энистон призналась, что хотела уйти из кино
Новые трейлеры
Неудержимые 4
Трейлер (англ.)
Флора и сын
Трейлер (англ.)
Дочь болотного царя
Трейлер (англ.)
Лео
Тизер (англ.)
Папины дочки. Новые
Тизер
Первокурсницы
Трейлер
Слово пацана
Тизер
Телекинез
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь