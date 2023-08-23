Сиквел фильма «Непосредственно Каха» потерял прокатное удостоверение

Сиквел фильма «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова потерял прокатное удостоверение. Об этом сообщило издание Cinemaplex.
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, выданное 18 мая.
Высмеявший изнасилование нетрезвой девушки фильм стал предметом критики в сети. Зрители обратили внимание на то, что главный герой не только насилует девушку, но и оправдывает это с шутками.
В реестре прокатных удостоверений фильму был присвоен возрастной рейтинг 18+.
«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в российский прокат 25 мая и заработал кассу 355,5 млн рублей. В онлайн-кинотеатрах картина была опубликована 14 июля.