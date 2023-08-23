Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому

67-летний датский кинорежиссер Ларс фон Триер обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обращение он опубликовал в соцсетях.
«Мистер Зеленский и мистер Путин, и не в последнюю очередь миссис Фредериксен (которая вчера с влюбленным видом позировала в кабине одной из самых страшных военных машин нашего времени, улыбаясь от уха до уха): русские жизни тоже имеют значение», — написал он, имея в виду премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая с Зеленским протестировала американский истребитель F-16.
Подробнее свою позицию по спецоперации России на Украине фон Триер раскрывать не стал.
Ларс фон Триер за свою карьеру создал такие фильмы, как «Рассекая волны», «Меланхолия» и «Догвилль», ставшие классикой мирового кинематографа. В его багаже более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Триер также стал автором манифеста «Догма 95», который просуществовал с 1995 по 2005 год. Премьера третьего сезона его сериала «Королевство» состоялось на Венецианском кинофестивале осенью прошлого года.