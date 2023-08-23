Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому

Ларс фон Триер | Источник: Legion-Media.ru

67-летний датский кинорежиссер Ларс фон Триер обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обращение он опубликовал в соцсетях.

«Мистер Зеленский и мистер Путин, и не в последнюю очередь миссис Фредериксен (которая вчера с влюбленным видом позировала в кабине одной из самых страшных военных машин нашего времени, улыбаясь от уха до уха): русские жизни тоже имеют значение», — написал он, имея в виду премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая с Зеленским протестировала американский истребитель F-16.

Подробнее свою позицию по спецоперации России на Украине фон Триер раскрывать не стал.