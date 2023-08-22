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22 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Андрей Малахов раскрыл отношение к Анастасии Ивлеевой

Телеведущий вспомнил, как познакомился с популярной блогершей
Анастасия Ивлеева | Источник: PersonaStars

Телеведущий Андрей Малахов признался в соцсетях, что является поклонником блогерши Анастасии Ивлеевой.

Малахов заявил, что является фанатом Ивлеевой с 2016 года. Телеведущий отметил, что в то время блогерша еще снимала вайны и была гостьей его программы, где «скромно сидела в первых рядах». По словам звезды, сейчас в это верится с трудом.

«Мы познакомились с Настей во времена, когда главным инфоповодом был спиннер, а из каждого утюга было слышно слово "хайп"», — заявил телеведущий.

Анастасия Ивлеева — известная телеведущая, актриса, модель и блогер. Блогерскую карьеру она начала в 2013 году с коротких юмористических видео.

В 2017 году Ивлеева стала ведущей программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!»: она стала ведущей 14-го сезона «Перезагрузка». Позже ведущая запустила собственное онлайн-шоу. А в 2022 году исполнила свою первую роль в нашумевшем сериале «Монастырь». В настоящее время она вместе с Никитой Ефремовым снимается в одной из главных ролей в фильме «Мальвина». Премьера ожидается в 2024 году.

Ранее Анастасия Ивлеева показала себя на заре карьеры.

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