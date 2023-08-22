Анастасия Ивлеева показала себя на заре карьеры

Анастасия Ивлеева опубликовала видео, на котором листает свое старое резюме. Тогда звезде телевидения и соцсетей было 23 года и она еще не была востребованной ведущей и актрисой.
32-летняя Ивлеева посмеялась над фото из портфолио и формулировками в резюме.
«Фотография заглавная. Посмотрите, пожалуйста. Здесь мне 23 года. 23! Тетя, добрый вечер! Вам что, сегодня 49?» — прокомментировала снимок звезда.
Она также показала, что было указано в ее резюме. Ивлеева вспомнила, что тогда один раз вышла взять комментарий у рэпера L'One, а в резюме написала, что была корреспондентом «Муз-ТВ». По признанию актрисы, во время беседы со звездой она очень переживала и чуть не умерла от страха.
Напомним, Анастасия Ивлеева — известная телеведущая, актриса, модель и блогер. Блогерскую карьеру она начала в 2013 году с коротких юмористических видео.
В 2017 году Ивлеева стала ведущей программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!»: она стала ведущей 14-го сезона «Перезагрузка». Позже ведущая запустила собственное онлайн-шоу. А в 2022 году исполнила свою первую роль в нашумевшем сериале «Монастырь».
В настоящее время Ивлеева вместе с Никитой Ефремовым снимается в одной из главных ролей в фильме «Мальвина». Премьера ожидается в 2024 году.