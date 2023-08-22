Анастасия Ивлеева показала себя на заре карьеры

Анастасия Ивлеева опубликовала видео, на котором листает свое старое резюме. Тогда звезде телевидения и соцсетей было 23 года и она еще не была востребованной ведущей и актрисой.

32-летняя Ивлеева посмеялась над фото из портфолио и формулировками в резюме.

<div id="vk_post_-48064554_28916"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28916", -48064554, 28916, '1imaSyHbDx-YtXX55ULysgPD0yo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Фотография заглавная. Посмотрите, пожалуйста. Здесь мне 23 года. 23! Тетя, добрый вечер! Вам что, сегодня 49?» — прокомментировала снимок звезда.

Она также показала, что было указано в ее резюме. Ивлеева вспомнила, что тогда один раз вышла взять комментарий у рэпера L'One, а в резюме написала, что была корреспондентом «Муз-ТВ». По признанию актрисы, во время беседы со звездой она очень переживала и чуть не умерла от страха.

Напомним, Анастасия Ивлеева — известная телеведущая, актриса, модель и блогер. Блогерскую карьеру она начала в 2013 году с коротких юмористических видео.