Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры

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В Москве стартовали съемки новой полнометражной картины «Мальвина» — вдохновляющей комедии о невероятно талантливой и подававшей большие надежды в детстве девочке Васе, к 30 годам потерявшей веру в себя.

По сюжету, в свои 30 героиня вдруг понимает, что катится на дно, но сил остановиться не находит. И тогда на помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Она вдохновляет Васю на поиски первой любви, Стасика. Найти его оказалось не сложно. Стас добился всего, чего хотел от жизни, так что завоевать его сердце окажется непростой задачей. На этом пути Вася поймет, что в ее жизни пошло не так и откуда появилась Мальвина.

«Мальвина — уникальна, — заявляет Анастасия Ивлеева. — Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у нее точно есть чему поучиться всем нам».

По словам актрисы, ей интересно работать над ролью, «придумывать» и воплощать героиню с хулиганским характером, полностью противоположным образу всем известной с детства «рафинированной» героини сказки про Буратино.