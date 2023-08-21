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21 августа 2023, новость

СМИ: Тома Круза расстроил успех «Барби»

По словам источника из окружения актера, в команде Круза понимают, что «Барби» заслужила свой успех
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Актер и продюсер Том Круз разозлился, что фильм «Барби» обошел в прокате седьмую часть его франшизы «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров.

«Новая "Миссия..." Тома далась тяжким трудом и преодолела столько препятствий, чтобы добраться до кинозалов. В команде витает это чувство — они прошли через ад, только чтоб увидеть, как явилась "Барби" и затмила проект», — сказал источник.

Инсайдер отметил, что в команде Круза понимают, что «Барби» заслужила свой успех.

«Трудное сейчас время в Голливуде, и никто не обесценивает побед "Барби", просто некоторым очень горько», — сказал он.

Блокбастер «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» с Томом Крузом заработал $523 миллиона за пять недель. Стоимость сиквела составила $300 миллионов, на маркетинговые затраты ушло $100 миллионов. В СМИ предполагают, что новая «Миссия: невыполнима», таким образом, может стать убыточной для Paramount Pictures.

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