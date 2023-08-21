Экс-«Холостяк» Егор Крид отговаривал Клаву Коку искать любовь на ТВ

Клава Кока | Источник: PersonaStars

Клава Кока рассказала, что ее близкий друг и коллега, певец Егор Крид, очень переживал, когда узнал, что она будет участвовать в шоу «Сердце Клавы». 29-летний исполнитель, который в 2018 году был участником проекта «Холостяк», пытался отговорить певицу от поиска второй половинки в реалити-шоу.

«Он сказал, это плохая идея, и расстроился, что я иду на проект. Егор отметил, там все не по-настоящему, и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», — рассказала исполнительница.