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21 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Экс-«Холостяк» Егор Крид отговаривал Клаву Коку искать любовь на ТВ

Певец боялся, что его коллеге и подруге сделают больно
Клава Кока | Источник: PersonaStars

Клава Кока рассказала, что ее близкий друг и коллега, певец Егор Крид, очень переживал, когда узнал, что она будет участвовать в шоу «Сердце Клавы». 29-летний исполнитель, который в 2018 году был участником проекта «Холостяк», пытался отговорить певицу от поиска второй половинки в реалити-шоу.

«Он сказал, это плохая идея, и расстроился, что я иду на проект. Егор отметил, там все не по-настоящему, и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», — рассказала исполнительница.

Напомним, Клава Кока стала героиней шоу «Сердце Клавы», которое выйдет в эфир в конце августа на телеканале «Пятница!». Найти вторую половинку исполнительнице будет помогать Роза Сябитова. По словам звезды, она обрела счастье благодаря проекту, но говорить об избраннике пока не может.

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